Експерти МВФ продовжують зустрічі з представниками влади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Наразі експерти Міжнародного валютного фонду продовжують свої зустрічі з представниками влади в Україні. Про це УНН повідомили у представництві МВФ в Україні.
"Представництво МВФ в Україні інформує, що експерти МВФ продовжують свої зустрічі з представниками влади", - відповіли у представництві на запитання журналіста про те, чи місія Фонду скоротила графік перебування в Україні.
У МВФ водночас не уточнили, чи буде місія переглядати програму співробітництва з Україною.
Як повідомляв УНН, місія Міжнародного валютного фонду у вівторок розпочала свою роботу в Україні.
Місія мала перебувати в Україні протягом двох тижнів. Експерти планували перегляд чинної програми співробітництва між Україною та Фондом та питання відновлення покарання за незаконне збагачення.