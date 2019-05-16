У МВФ підтвердили приїзд місії до Києва наступного тижня

"Місія прибуде до Києва наступного тижня у вівторок (21 травня - ред.)", - повідомив Люнгман.

Місія перебуватиме в Україні протягом двох тижнів. На порядку денному не лише перегляд діючої програми співробітництва між Україною та Фондом, а питання відновлення покарання за незаконне збагачення.

Раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко заявив, що 21 травня до України прибуде місія МВФ, яка працюватиме в країні протягом двох тижнів.

У НБУ вказали, що місія буде проводити перегляд програми і "в результатах буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року".

Цього року Україна очікує від МВФ близько 2,5 млрд доларів.

МВФ 18 грудня 2018 року погодив нову програму кредитування для України і виділив новий транш. Україна отримала близько 1,4 млрд дол. першого траншу МВФ 21 грудня минулого року. Згодом МВФ оприлюднив меморандум за новою програмою співпраці з Україною.

Нагадаємо, голова МВФ Крістін Лагард повідомила обраному Президенту України Володимиру Зеленському про продовження підтримки економіки України.

Як повідомляв УНН, команда Зеленського планує переглянути взаємодію із МВФ у травні 2019 року.