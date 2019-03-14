Цього року Україна очікує від МВФ 2,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом поточного року України очікує від Міжнародного валютного фонду два транші на загальну суму близько 2,5 млрд доларів. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За програмою Stand-by ми очікуємо в цьому році два транші – у травні та листопаді – рівними долями. Загальна сума близько 2,5 млрд доларів США", - розповів Смолій.
Як повідомляв УНН, НБУ не вбачає підстав для скасування траншу від МВФ через скасування статті про незаконне збагачення.
Як повідомляв УНН, технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду прибула у Київ 5 березня і пробула в столиці до 13 березня поточного року. Місія прибула в Україну, зокрема, для обговорення передбачених програмою співпраці з Україною реформ.
У лютому у МВФ вказали, що Україна має продовжувати глибокі структурні реформи.
Нагадаємо, візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання програми макрофінансової допомоги запланований на 13-15 березня.