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Технічна місія МВФ відвідає Київ перед виборами

Технічна місія МВФ відвідає Київ перед виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду відвідає Київ упродовж 5-13 березня, для, зокрема, обговорення передбачених програмою співпраці з Україною реформ. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у п'ятницю заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

"Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою стенд-бай з Україною", - заявив Люнгман.

У лютому у МВФ вказали, що Україна має продовжувати глибокі структурні реформи.

Нагадаємо, візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання програми макрофінансової допомоги запланований на 13-15 березня.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Українські Національні Новини

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