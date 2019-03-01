Технічна місія МВФ відвідає Київ перед виборами

"Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою стенд-бай з Україною", - заявив Люнгман.

У лютому у МВФ вказали, що Україна має продовжувати глибокі структурні реформи.

Нагадаємо, візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання програми макрофінансової допомоги запланований на 13-15 березня.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.