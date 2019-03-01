Техническая миссия МВФ посетит Киев перед выборами

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 21330 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43601 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120292 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123013 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124487 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122533 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154790 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117340 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Техническая миссия МВФ посетит Киев перед выборами

Техническая миссия МВФ посетит Киев перед выборами

Киев  •  УНН

 • 7787 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда посетит Киев в течение 5-13 марта, для, в частности, обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by с Украиной", - заявил Люнгман.

В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.

Напомним, визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения программы макрофинансовой помощи запланирован на 13-15 марта.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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