Техническая миссия МВФ посетит Киев перед выборами

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by с Украиной", - заявил Люнгман.

В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.

Напомним, визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения программы макрофинансовой помощи запланирован на 13-15 марта.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.