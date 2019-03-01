Техническая миссия МВФ посетит Киев перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда посетит Киев в течение 5-13 марта, для, в частности, обсуждения предусмотренных программой сотрудничества с Украиной реформ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.
"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by с Украиной", - заявил Люнгман.
В феврале в МВФ указали, что Украина должна продолжать глубокие структурные реформы.
Напомним, визит миссии Европейского Союза по оценке выполнения программы макрофинансовой помощи запланирован на 13-15 марта.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.