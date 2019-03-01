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Ревізорів виконання програми макрофіну з ЄС очікують 13-15 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Наступний візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання програми макрофінансової допомоги запланований на 13-15 березня. Про це повідомили у прес-службі Мінфіну за результатами зустрічі міністра фінансів Оксани Маркарової з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, передає УНН.

"Наступний візит місії Європейського Союзу з оцінки виконання Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС запланований на 13-15 березня 2019 року", - повідомили у Мінфіні.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що на сьогодні український уряд виконав більше половини зобов'язань, необхідних для надання ЄС 500 мільйонів євро другого траншу макрофінансової допомоги Україні. 

Раніше у ЄС повідомили, що Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги у 500 мільйонів євро вже навесні 2019 року.

11 грудня 2018 року ЄС перерахував Україні 500 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги.

У вересні 2018 року Україна і ЄС підписали угоду про надання фінансової допомоги Україні на 1 млрд євро. Президент Петро Порошенко дав "добро" на отримання 1 млрд євро допомоги від ЄС у листопаді минулого року. 

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