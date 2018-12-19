Україна може отримати другий транш від ЄС навесні - Мінгареллі

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро вже навесні 2019 року, про що раніше заявляли у Єврокомісії. Про це повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі журналістам у середу, передає кореспондент УНН.