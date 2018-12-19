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Україна може отримати другий транш від ЄС навесні - Мінгареллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро вже навесні 2019 року, про що раніше заявляли у Єврокомісії. Про це повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі журналістам у середу, передає кореспондент УНН.

Україна може отримати другий транш від ЄС навесні - Мінгареллі

"Комісар з питань розширення та добросусідства (Йоганнес Ган - ред.) наполягав на факті, що Єврокомісія вже почала задумуватись, що варто зробити для того, щоб зміцнити з економічної точки зору регіон Азовського моря та підкреслив факт, що другий транш макроекономічної допомоги – півмільярда євро – може бути виділений вже наступної весни, якщо Україна виконає поставлені вимоги", - сказав Мінгареллі.

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За його словами, Хан також підкреслив той факт, що реалізація виділених кредитних коштів повинна відбуватись, щоб вони не залишались невикористаними.

Нагадаємо, 11 грудня Європейський Союз надав Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 30 листопада ЄС схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у 500 млн євро.

В уряді заявляли, що другий транш макрофінансової допомоги від ЄС за планами має надійти до України вже на початку 2019 року.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію меморандуму і кредитної угоди про отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом до 1 мільярда євро.

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