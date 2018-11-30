В ЕС подтвердили выделение Украине 500 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейский Союз одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте ЕС, передает УНН.
"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня одобрила выделение Украине первой программы финансирования макрофинансовой помощи (МИД) в размере 500 млн евро", - сообщили в ЕС.
Напомним, ранее в ЕС заявили, что введение в Украине военного положения из-за российской агрессии не должно повлиять на предоставление макрофинансовой помощи государства.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро.