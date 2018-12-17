Гройсман повідомив, коли надійде другий транш кредиту від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу за планами має надійти до України вже на початку 2019 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в Тwitter, передає УНН.
"З віце-президентом Єврокомісії обговорили хід реформ, можливості завершення діючої програми макрофінансової допомоги і надання Україні другого траншу в 500 млн євро на початку 2019 року", - зазначив голова уряду.
Нагадаємо, 11 грудня Євросоюз перерахував Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги у 500 мільйонів євро.
За даними Мінфіну України, перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС номінальним обсягом 500 млн євро у вигляді позики був наданий під відсоткову ставку 1,25% з погашенням у квітні 2033 року.