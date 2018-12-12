Півмільярда євро від ЄС піде в бюджет і на реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна направить отриманий від Європейського Союзу перший транш у розмірі 500 млн євро до державного бюджету, зокрема, для впровадження структурних реформ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства фінансів України, передає УНН.
"Кошти скеровуються до Державного бюджету і, зокрема, на забезпечення впровадження структурних реформ. Перелік вимог, які Україна повинна виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу містить зобов’язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами", - повідомили у прес-службі.
У Мінфіні уточнили, що Європейська комісія надала Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС номінальним обсягом 500 млн євро у вигляді позики під відсоткову ставку 1,25% з погашенням у квітні 2033 року.
Нагадаємо, 30 листопада Європейський Союз схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро. 12 грудня Євросоюз перерахував Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги в 500 мільйонів євро.