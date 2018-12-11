ЄС перерахував Україні півмільярда євро допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Євросоюз перерахував Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко в Тwitter, передає УНН.
"Гарна новина з Брюсселя! Європейський союз перерахував Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро", - написав голова держави.
При цьому він подякував Євросоюз за високу оцінку, довіру та підтримку української держави у впровадженні євроінтеграційних реформ.
Відзначимо, що відповідну інформацію підтвердив і Мінфін.
"Європейська Комісія надала Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС номінальним обсягом 500 млн євро у вигляді позики під відсоткову ставку 1,25% з погашенням у квітні 2033 року", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 30 листопада Європейський Союз схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію меморандуму і кредитної угоди про отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом до 1 мільярда євро.
Гарна новина з Брюсселя!
Європейський Союз перерахував Україні перший транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро.
Вдячний за високу оцінку, довіру та підтримку нашої держави у впровадженні євроінтеграційних реформ. pic.twitter.com/uOSYAO9pjV