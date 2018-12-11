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ЕС перечислил Украине полмиллиарда евро помощи

Киев • УНН

 • 10914 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Тwitter, передает УНН.

ЕС перечислил Украине полмиллиарда евро помощи

"Хорошая новость из Брюсселя! Европейский союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро", - написал глава государства.

При этом он поблагодарил Евросоюз за высокую оценку, доверие и поддержку украинского государства во внедрении евроинтеграционных реформ.

Отметим, что соответствующую информацию подтвердил и Минфин.

"Европейская Комиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 30 ноября Европейский Союз одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза объемом до 1 миллиарда евро.

Хорошая новость из Брюсселя!

Европейский Союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства во внедрении евроинтеграционных реформ. pic.twitter.com/uOSYAO9pjV

- Петр Порошенко (@poroshenko) 11 декабря 2018

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