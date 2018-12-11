ЕС перечислил Украине полмиллиарда евро помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Тwitter, передает УНН.
"Хорошая новость из Брюсселя! Европейский союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро", - написал глава государства.
При этом он поблагодарил Евросоюз за высокую оценку, доверие и поддержку украинского государства во внедрении евроинтеграционных реформ.
Отметим, что соответствующую информацию подтвердил и Минфин.
"Европейская Комиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 30 ноября Европейский Союз одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза объемом до 1 миллиарда евро.
Хорошая новость из Брюсселя!
Европейский Союз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства во внедрении евроинтеграционных реформ. pic.twitter.com/uOSYAO9pjV