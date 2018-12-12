Полмиллиарда евро от ЕС пойдет в бюджет и на реформы

"Средства направляются в Государственный бюджет и, в частности, на обеспечение внедрения структурных реформ. Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовую помощь Евросоюза содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформы системы управления государственными финансами", - сообщили в пресс-службе.

В Минфине уточнили, что Европейская комиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.

Напомним, 30 ноября Европейский Союз одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. 12 декабря Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в 500 млн евро.