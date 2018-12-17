Гройсман сообщил, когда поступит второй транш кредита от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза по планам должен поступить в Украину уже в начале 2019 года. Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман в Тwitter, передает УНН.
"С вице-президентом Еврокомиссии обсудили ход реформ, возможности завершения действующей программы макрофинансовой помощи и предоставление Украине второго транша в 500 млн евро в начале 2019 года", - отметил глава правительства.
Напомним, 11 декабря Евросоюз перечислил Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи в 500 млн евро.
По данным Минфина Украины, первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным в размере 500 млн евро в виде займа был предоставлен под процентную ставку 1,25% с погашением в апреле 2033 года.