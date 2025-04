ЄС сьогодні надає Україні 500 млн євро - єврокомісар

"Сьогодні ЄС надасть Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. ЄС продовжує бути активно залученим щодо України і підтримує її народ", - повідомив він.

Нагадаємо, 30 листопада Європейський Союз схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію меморандуму і кредитної угоди про отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом до 1 мільярда євро.

Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine . The EU continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 11 декабря 2018 г.