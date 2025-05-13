Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на польському кордоні розблоковано - Держмитслужба

Блокування українсько-польського кордону на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" припинено. Про це повідомляє Державна митна служба України, інформує УНН.

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"За інформацією польських митників, о 23:00 год. 13 травня припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ", - йдеться у повідомленні.

У Держмитслужбі додали, що нині пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках.

Нагадаємо

12 травня на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалася акція протесту. Рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках було призупинен. Основними вимогамии організаторів є привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі, та повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Пізніше Апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

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