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На пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" почався страйк польських перевізників: рух вантажівок призупинено

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Польські протестувальники обмежили рух вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин", пропускаючи лише один транспорт на годину в обох напрямках. Вимога - повернення дозволів для українських перевізників.

На пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" почався страйк польських перевізників: рух вантажівок призупинено

Сьогодні, 12 травня, о 16:00 на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалася акція протесту. Рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках призупинено, передає УНН.

Деталі

"Страйк розпочався о 16:00 год. 12 травня", - повідомили Держмитслужбі.

Повідомляється, що основні вимоги організаторів наступні:

  • привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі;
    • повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

      Як і анонсувалося, протестувальники здійснюють пропуск по 1 транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну 

      - додали в митниці.

      Доповнення

      Як повідомили у Держприкордонслужбі, станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено.

      Просимо водіїв врахувати цю інформацію.

      Нагадаємо

      Раніше в Держмитслужбі повідомляли, що сьогодні о 16:00 на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочнеться акція протесту. Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост до одного транспортного засобу на годину в кожному напрямку.

      Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попереджала, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

      Павло Башинський

      Павло Башинський

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