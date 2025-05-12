На пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" почався страйк польських перевізників: рух вантажівок призупинено
Київ • УНН
Польські протестувальники обмежили рух вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин", пропускаючи лише один транспорт на годину в обох напрямках. Вимога - повернення дозволів для українських перевізників.
Сьогодні, 12 травня, о 16:00 на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалася акція протесту. Рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках призупинено, передає УНН.
Деталі
"Страйк розпочався о 16:00 год. 12 травня", - повідомили Держмитслужбі.
Повідомляється, що основні вимоги організаторів наступні:
- привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі;
- повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.
Як і анонсувалося, протестувальники здійснюють пропуск по 1 транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну
Доповнення
Як повідомили у Держприкордонслужбі, станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через "Ягодин-Дорогуськ" призупинено.
Просимо водіїв врахувати цю інформацію.
Нагадаємо
Раніше в Держмитслужбі повідомляли, що сьогодні о 16:00 на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочнеться акція протесту. Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост до одного транспортного засобу на годину в кожному напрямку.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попереджала, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.