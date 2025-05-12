На пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" почався страйк польських перевізників: рух вантажівок призупинено

Сьогодні, 12 травня, о 16:00 на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалася акція протесту. Рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках призупинено, передає УНН.

"Страйк розпочався о 16:00 год. 12 травня", - повідомили Держмитслужбі.

Повідомляється, що основні вимоги організаторів наступні:

Як і анонсувалося, протестувальники здійснюють пропуск по 1 транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну