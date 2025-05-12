Протест польських перевізників розпочнеться о 16:00 на п/п "Дорогуськ - Ягодин": як це вплине на рух вантажівок
Київ • УНН
Сьогодні, 12 травня, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники обмежать пропуск вантажівок до 1 на годину. Автобуси, гуманітарна допомога та цистерни з паливом пропускатимуть безперешкодно.
Сьогодні о 16:00 на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочнеться акція протесту. Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост до одного транспортного засобу на годину в кожному напрямку, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.
За оперативною інформацією польських митників, анонсована акція протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочнеться о 16:00 сьогодні, 12 травня 2025 року. Організатори запланували на цей час пресконференцію, на якій мають пояснити громадськості свої мотиви перекриття міжнародної траси
Деталі
Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку. До слова, це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями.
Пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.
У Держмитслужбі закликали врахувати цю інформацію під час планування логістики доставки вантажів.
Раніше
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.
Доповнення
Торік польські фермери блокували шість прикордонних пунктів пропуску з Україною.