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Протест польських перевізників розпочнеться о 16:00 на п/п "Дорогуськ - Ягодин": як це вплине на рух вантажівок

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Сьогодні, 12 травня, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники обмежать пропуск вантажівок до 1 на годину. Автобуси, гуманітарна допомога та цистерни з паливом пропускатимуть безперешкодно.

Протест польських перевізників розпочнеться о 16:00 на п/п "Дорогуськ - Ягодин": як це вплине на рух вантажівок

Сьогодні о 16:00 на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочнеться акція протесту. Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост до одного транспортного засобу на годину в кожному напрямку, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.

За оперативною інформацією польських митників, анонсована акція протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочнеться о 16:00 сьогодні, 12 травня 2025 року. Організатори запланували на цей час пресконференцію, на якій мають пояснити громадськості свої мотиви перекриття міжнародної траси 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Протестувальники планують обмежити пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку. До слова, це у 25 разів менше, ніж передбачено українсько-польськими міжурядовими домовленостями.

Пропуск автобусів (в обох напрямках), гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну здійснюватиметься безперешкодно.

У Держмитслужбі закликали врахувати цю інформацію під час планування логістики доставки вантажів. 

Раніше

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила, що рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку.

Доповнення

Торік польські фермери блокували шість прикордонних пунктів пропуску з Україною.

Антоніна Туманова

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