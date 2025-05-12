Польські перевізники планують протест на кордоні, можливі затримки у "Ягодині" - прикордонники

Польські перевізники сьогодні можуть розпочати акцію протесту на польсько-українському кордоні у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Можуть пропускати лише одну вантажівку на годину, тож можливі черги, протест може тривати до 4 місяців, повідомили у Дежприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку. За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр "Дорогуськ", що навпроти українського ППр "Ягодин" - повідомили у ДПСУ у Telegram.

Польська сторона, як вказано, повідомила, що у зв’язку з такими діями, "пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд". Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу як повідомляється, пропускатимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців - зазначили в ДПСУ.

Повідомляється, що "станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін". "Однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин - Дорогуськ", - наголосили у відомстві.

Доповнення

Торік польські фермери блокували шість прикордонних пунктів пропуску з Україною.