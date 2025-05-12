Польські перевізники планують протест на кордоні, можливі затримки у "Ягодині" - прикордонники
Київ • УНН
Сьогодні польські перевізники можуть розпочати протест на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин", пропускаючи лише одну вантажівку на годину. Акція може тривати до 4 місяців, але гуманітарку пропускатимуть.
Польські перевізники сьогодні можуть розпочати акцію протесту на польсько-українському кордоні у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Можуть пропускати лише одну вантажівку на годину, тож можливі черги, протест може тривати до 4 місяців, повідомили у Дежприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.
Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту з польського боку. За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр "Дорогуськ", що навпроти українського ППр "Ягодин"
Польська сторона, як вказано, повідомила, що у зв’язку з такими діями, "пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд". Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу як повідомляється, пропускатимуть безперешкодно.
Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців - зазначили в ДПСУ.
Повідомляється, що "станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін". "Однак просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин - Дорогуськ", - наголосили у відомстві.
Доповнення
Торік польські фермери блокували шість прикордонних пунктів пропуску з Україною.