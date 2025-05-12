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Польские перевозчики планируют протест на границе, возможны задержки в "Ягодине" - пограничники

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Сегодня польские перевозчики могут начать протест на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин", пропуская только один грузовик в час. Акция может длиться до 4 месяцев, но гуманитарку будут пропускать.

Польские перевозчики планируют протест на границе, возможны задержки в "Ягодине" - пограничники

Польские перевозчики сегодня могут начать акцию протеста на польско-украинской границе в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". Могут пропускать только один грузовик в час, поэтому возможны очереди, протест может продлиться до 4 месяцев

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" может быть осложнено из-за акции протеста с польской стороны. По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении ППр "Дорогуск", что напротив украинского ППр "Ягодин"- сообщили в ГПСУ.

Польская сторона, как указано, сообщила, что в связи с такими действиями, "пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд". Автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, как сообщается, будут пропускать беспрепятственно.

Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что "по состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений". "Однако просим водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин - Дорогуск", - отметили в ведомстве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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