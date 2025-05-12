Протест польских перевозчиков начнется в 16:00 на п/п "Дорогуск - Ягодин": как это повлияет на движение грузовиков

Сегодня в 16:00 на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" начнется акция протеста. Протестующие планируют ограничить пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост до одного транспортного средства в час в каждом направлении, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.

По оперативной информации польских таможенников, анонсированная акция протеста на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" начнется в 16:00 сегодня, 12 мая 2025 года. Организаторы запланировали на это время пресс-конференцию, на которой должны объяснить общественности свои мотивы перекрытия международной трассы - говорится в сообщении.

Детали

Протестующие планируют ограничить пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост на украинско-польской границе до 1 транспортного средства в час в каждом направлении. К слову, это в 25 раз меньше, чем предусмотрено украинско-польскими межправительственными договоренностями.

Пропуск автобусов (в обоих направлениях), гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину будет осуществляться беспрепятственно.

В Гостаможслужбе призвали учесть эту информацию при планировании логистики доставки грузов.

Ранее

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупредила, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть осложнено из-за акции протеста с польской стороны.

Дополнение

В прошлом году польские фермеры блокировали шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной.