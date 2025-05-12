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На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" началась забастовка польских перевозчиков: движение грузовиков приостановлено

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Польские протестующие ограничили движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин", пропуская только один транспорт в час в обоих направлениях. Требование - возвращение разрешений для украинских перевозчиков.

На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" началась забастовка польских перевозчиков: движение грузовиков приостановлено

Сегодня, 12 мая, в 16:00 на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" началась акция протеста. Движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях приостановлено, передает УНН.

Детали

"Забастовка началась в 16:00 12 мая", - сообщили Гостаможслужбе.

Сообщается, что основные требования организаторов следующие:

  • привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши;
    • возвращение разрешений на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу.

      Как и анонсировалось, протестующие осуществляют пропуск по 1 транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также осуществляется пропуск автобусов, гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину 

      - добавили в таможне.

      Дополнение

      Как сообщили в Госпогранслужбе, по состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.

      Напомним

      Ранее в Гостаможслужбе сообщали, что сегодня в 16:00 на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" начнется акция протеста. Протестующие планируют ограничить пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост до одного транспортного средства в час в каждом направлении.

      Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупреждала, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть осложнено из-за акции протеста с польской стороны.

      Павел Башинский

      Павел Башинский

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