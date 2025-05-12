На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" началась забастовка польских перевозчиков: движение грузовиков приостановлено

Сегодня, 12 мая, в 16:00 на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" началась акция протеста. Движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях приостановлено, передает УНН.

Детали

"Забастовка началась в 16:00 12 мая", - сообщили Гостаможслужбе.

Сообщается, что основные требования организаторов следующие:

привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши;

возвращение разрешений на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу.

Как и анонсировалось, протестующие осуществляют пропуск по 1 транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также осуществляется пропуск автобусов, гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину - добавили в таможне.

Дополнение

Как сообщили в Госпогранслужбе, по состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.

Напомним

Ранее в Гостаможслужбе сообщали, что сегодня в 16:00 на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" начнется акция протеста. Протестующие планируют ограничить пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост до одного транспортного средства в час в каждом направлении.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупреждала, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть осложнено из-за акции протеста с польской стороны.