На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" началась забастовка польских перевозчиков: движение грузовиков приостановлено
Киев • УНН
Польские протестующие ограничили движение грузовиков на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин", пропуская только один транспорт в час в обоих направлениях. Требование - возвращение разрешений для украинских перевозчиков.
Сегодня, 12 мая, в 16:00 на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" началась акция протеста. Движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях приостановлено, передает УНН.
Детали
"Забастовка началась в 16:00 12 мая", - сообщили Гостаможслужбе.
Сообщается, что основные требования организаторов следующие:
- привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши;
- возвращение разрешений на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу.
Как и анонсировалось, протестующие осуществляют пропуск по 1 транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также осуществляется пропуск автобусов, гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину
Дополнение
Как сообщили в Госпогранслужбе, по состоянию на сейчас движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.
Напомним
Ранее в Гостаможслужбе сообщали, что сегодня в 16:00 на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" начнется акция протеста. Протестующие планируют ограничить пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост до одного транспортного средства в час в каждом направлении.
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) предупреждала, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть осложнено из-за акции протеста с польской стороны.