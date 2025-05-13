Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на польской границе разблокирован - Гостаможслужба

Блокировка украинско-польской границы на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" прекращена. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, информирует УНН.

Детали

"По информации польских таможенников, в 23:00 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", - говорится в сообщении.

В Гостаможслужбе добавили, что сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях.

Напомним

12 мая на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" началась акция протеста. Движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях было приостановлено. Основными требованиями организаторов является привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши, и возвращение разрешений на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу.

Позже Апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца