Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на польской границе разблокирован - Гостаможслужба
Киев • УНН
Польские таможенники сообщили о прекращении забастовки и возобновлении работы пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" в обоих направлениях. Движение грузовиков возобновлено в штатном режиме.
Блокировка украинско-польской границы на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" прекращена. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, информирует УНН.
Детали
"По информации польских таможенников, в 23:00 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", - говорится в сообщении.
В Гостаможслужбе добавили, что сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях.
Напомним
12 мая на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" началась акция протеста. Движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях было приостановлено. Основными требованиями организаторов является привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши, и возвращение разрешений на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу.
Позже Апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
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