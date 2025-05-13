Суд заборонив блокаду українсько-польського кордону

Апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Radio Lublin.

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Зазначається, що рішення було ухвалено на закритому засіданні. Таким чином судді змінили рішення Окружного суду, який напередодні скасував заборону мера Дорогуська на блокування кордону.

Це був удаваний мітинг, а насправді – перекриття дороги. Рішення мера Дорогуська про заборону було вірним - цитує ЗМІ одного з суддів.

У свою чергу організатор протесту Рафал Меклер заявив, що ще не отримав офіційної інформації про рішення суду.

"Ми живемо в правовій державі, тому якщо Апеляційний суд ухвалить рішення, що ми не можемо очолити ці збори, ми не можемо очолити протест, звичайно, ми покинемо кордон", - сказав Меклер.

Нагадаємо

12 травня на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалася акція протесту. Рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках було призупинен. Основними вимогамии організаторів є привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі, та повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

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