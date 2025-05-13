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Суд заборонив блокаду українсько-польського кордону

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Апеляційний суд у Любліні залишив чинною заборону на протести польських перевізників на кордоні з Україною. Судді змінили рішення Окружного суду, який скасував заборону мера Дорогуська.

Суд заборонив блокаду українсько-польського кордону

Апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Radio Lublin.  

Деталі

Зазначається, що рішення було ухвалено на закритому засіданні. Таким чином судді змінили рішення Окружного суду, який напередодні скасував заборону мера Дорогуська на блокування кордону.

Це був удаваний мітинг, а насправді – перекриття дороги. Рішення мера Дорогуська про заборону було вірним

- цитує ЗМІ одного з суддів.

У свою чергу організатор протесту Рафал Меклер заявив, що ще не отримав офіційної інформації про рішення суду.

"Ми живемо в правовій державі, тому якщо Апеляційний суд ухвалить рішення, що ми не можемо очолити ці збори, ми не можемо очолити протест, звичайно, ми покинемо кордон", - сказав Меклер.

Нагадаємо

12 травня на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалася акція протесту. Рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках було призупинен. Основними вимогамии організаторів є привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі, та повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Блокада "Ягодина": Україна закликала Польщу шукати рішення, сторони на "постійному контакті"13.05.25, 14:58 • 2550 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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