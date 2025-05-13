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Суд запретил блокаду украинско-польской границы

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Апелляционный суд в Люблине оставил в силе запрет на протесты польских перевозчиков на границе с Украиной. Судьи изменили решение Окружного суда, который отменил запрет мэра Дорогуска.

Суд запретил блокаду украинско-польской границы

Апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Lublin.  

Детали

Отмечается, что решение было принято на закрытом заседании. Таким образом судьи изменили решение Окружного суда, который накануне отменил запрет мэра Дорогуска на блокирование границы.

Это был притворный митинг, а на самом деле – перекрытие дороги. Решение мэра Дорогуска о запрете было верным

- цитирует СМИ одного из судей.

В свою очередь организатор протеста Рафал Меклер заявил, что еще не получил официальной информации о решении суда.

"Мы живем в правовом государстве, поэтому если Апелляционный суд примет решение, что мы не можем возглавить это собрание, мы не можем возглавить протест, конечно, мы покинем границу", - сказал Меклер.

Напомним

12 мая на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" началась акция протеста. Движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях было приостановлено. Основными требованиями организаторов является привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши, и возвращение разрешений на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу.

Блокада "Ягодина": Украина призвала Польшу искать решение, стороны на "постоянном контакте"13.05.25, 14:58 • 2550 просмотров

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