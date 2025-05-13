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Блокада "Ягодина": Украина призвала Польшу искать решение, стороны на "постоянном контакте"

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Украина призвала Польшу искать решение для разблокирования пункта пропуска через диалог. Украинская сторона отмечает важность избежания действий, вредящих отношениям.

Блокада "Ягодина": Украина призвала Польшу искать решение, стороны на "постоянном контакте"

Украина призвала Польшу искать решение для разблокирования пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" через диалог и не допускать действий в ущерб двусторонним отношениям. Украинская сторона находится в постоянном контакте с польскими властями для поиска путей решения ситуации на границе. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Варшаве в Facebook, передает УНН.

Детали

"12 мая польские перевозчики заблокировали крупнейший грузовой пункт пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин - Дорогуск". Украинская сторона уважает право граждан на мирное выражение своей позиции и защиту своих интересов. В то же время, такие действия не должны повторять ошибок прошлого и создавать новых угроз для Украины", - заявили в посольстве.

В посольстве также отметили, что на фоне продолжающейся агрессии россии против Украины стабильность и предсказуемость цепей поставок являются критически важными.

В течение последних месяцев достигнут значительный прогресс в решении проблемных вопросов между Украиной и Польшей. В этой связи призываем польскую сторону искать решения путем конструктивного диалога и не допускать действий, которые могут нанести ущерб украинско-польским отношениям, подорвать доверие между нашими народами и повредить интересам как украинского, так и польского бизнеса. Посольство Украины находится в постоянном контакте с компетентными органами Польши с целью поиска путей решения ситуации на границе

- указали в посольстве.

Напомним

12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.

Из-за блокирования пункта пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе польскими перевозчиками, количество грузовиков в электронной очереди сократилось почти вдвое. За ночь таможенный пост "Ягодин" оформил лишь 8 тяжеловозов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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