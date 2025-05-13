Через блокаду "Ягодина" перевізники масово виписуються з "єЧерги": що відбувається
Київ • УНН
Через блокування "Ягодина" польськими перевізниками, кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі. За ніч митний пост оформив лише 8 ваговозів. Перевізники обирають інші пункти пропуску.
Через блокування пункту пропуску "Ягодин" на польсько-українському кордоні польськими перевізниками, кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі. За ніч митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів. Про це повідомили у Держмитслужбі у вівторок, пише УНН.
Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через "Ягодин", обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. (...) За 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 - на виїзд з України
Як вказано, електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. "У "живу чергу" на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.
На пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" почався страйк польських перевізників: рух вантажівок призупинено12.05.25, 16:42 • 1926 переглядiв