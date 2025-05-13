Через блокаду "Ягодина" перевізники масово виписуються з "єЧерги": що відбувається

Через блокування пункту пропуску "Ягодин" на польсько-українському кордоні польськими перевізниками, кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі. За ніч митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів. Про це повідомили у Держмитслужбі у вівторок, пише УНН.

Перевізники масово виписуються з "єЧерги" для перетину кордону через "Ягодин", обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. (...) За 12 годин нічної зміни на митному посту "Ягодин" оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 - на виїзд з України