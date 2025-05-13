Из-за блокады "Ягодина" перевозчики массово выписываются из электронной очереди: что происходит
Киев • УНН
Из-за блокирования "Ягодина" польскими перевозчиками, количество грузовиков в электронной очереди сократилось почти вдвое. За ночь таможенный пост оформил всего 8 вагоновозов. Перевозчики выбирают другие пункты пропуска.
Из-за блокирования пункта пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе польскими перевозчиками, количество грузовиков в электронной очереди сократилось почти вдвое. За ночь таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов. Об этом сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.
Перевозчики массово выписываются из "єЧерга" для пересечения границы через "Ягодин", выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. (...) За 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 тяжеловозов на въезд и только 8 - на выезд из Украины
Как указано, электронная очередь, которая еще вчера насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. "В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения", - говорится в сообщении.
Дополнение
12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.
На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" началась забастовка польских перевозчиков: движение грузовиков приостановлено12.05.2025, 16:42 • 1924 просмотра