Из-за блокады "Ягодина" перевозчики массово выписываются из электронной очереди: что происходит

Из-за блокирования пункта пропуска "Ягодин" на польско-украинской границе польскими перевозчиками, количество грузовиков в электронной очереди сократилось почти вдвое. За ночь таможенный пост "Ягодин" оформил только 8 тяжеловозов. Об этом сообщили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

Перевозчики массово выписываются из "єЧерга" для пересечения границы через "Ягодин", выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. (...) За 12 часов ночной смены на таможенном посту "Ягодин" оформили 205 тяжеловозов на въезд и только 8 - на выезд из Украины - сообщили таможенники в соцсетях.

Как указано, электронная очередь, которая еще вчера насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и по состоянию на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. "В "живую очередь" на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения", - говорится в сообщении.

Дополнение

12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.

На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" началась забастовка польских перевозчиков: движение грузовиков приостановлено