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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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Блокада "Ягодина": Україна закликала Польщу шукати рішення, сторони на "постійному контакті"

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Україна закликала Польщу шукати рішення для розблокування пункту пропуску через діалог. Українська сторона наголошує на важливості уникнення дій, що шкодять відносинам.

Блокада "Ягодина": Україна закликала Польщу шукати рішення, сторони на "постійному контакті"

Україна закликала Польщу шукати рішення для розблокування пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через діалог та не допускати дій на шкоду двостороннім відносинам. Українська сторона перебуває в постійному контакті з польською владою для пошуку шляхів вирішення ситуації на кордоні. Про це йдеться в повідомленні посольства України у Варшаві в Facebook, передає УНН.

Деталі

"12 травня польські перевізники заблокували найбільший вантажний пункт пропуску між Україною та Польщею "Ягодин - Дорогуськ". Українська сторона поважає право громадян на мирне висловлення своєї позиції та захист своїх інтересів. Водночас, такі дії не повинні повторювати помилок минулого та створювати нових загроз для України", - заявили в посольстві.

У посольстві також наголосили, що на тлі триваючої агресії росії проти України стабільність і передбачуваність ланцюгів постачання є критично важливими.

Упродовж останніх місяців досягнуто значного прогресу у вирішенні проблемних питань між Україною і Польщею. У цьому звʼязку закликаємо польську сторону шукати рішення шляхом конструктивного діалогу та не допускати дій, які можуть завдати шкоди українсько-польським відносинам, підірвати довіру між нашими народами та зашкодити інтересам як українського, так і польського бізнесу. Посольство України перебуває в постійному контакті з компетентними органами Польщі з метою пошуку шляхів вирішення ситуації на кордоні

- вказали в посольстві.

Нагадаємо

12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Через блокування пункту пропуску "Ягодин" на польсько-українському кордоні польськими перевізниками, кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі. За ніч митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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