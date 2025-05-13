Блокада "Ягодина": Україна закликала Польщу шукати рішення, сторони на "постійному контакті"
Київ • УНН
Україна закликала Польщу шукати рішення для розблокування пункту пропуску через діалог. Українська сторона наголошує на важливості уникнення дій, що шкодять відносинам.
Україна закликала Польщу шукати рішення для розблокування пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через діалог та не допускати дій на шкоду двостороннім відносинам. Українська сторона перебуває в постійному контакті з польською владою для пошуку шляхів вирішення ситуації на кордоні. Про це йдеться в повідомленні посольства України у Варшаві в Facebook, передає УНН.
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"12 травня польські перевізники заблокували найбільший вантажний пункт пропуску між Україною та Польщею "Ягодин - Дорогуськ". Українська сторона поважає право громадян на мирне висловлення своєї позиції та захист своїх інтересів. Водночас, такі дії не повинні повторювати помилок минулого та створювати нових загроз для України", - заявили в посольстві.
У посольстві також наголосили, що на тлі триваючої агресії росії проти України стабільність і передбачуваність ланцюгів постачання є критично важливими.
Упродовж останніх місяців досягнуто значного прогресу у вирішенні проблемних питань між Україною і Польщею. У цьому звʼязку закликаємо польську сторону шукати рішення шляхом конструктивного діалогу та не допускати дій, які можуть завдати шкоди українсько-польським відносинам, підірвати довіру між нашими народами та зашкодити інтересам як українського, так і польського бізнесу. Посольство України перебуває в постійному контакті з компетентними органами Польщі з метою пошуку шляхів вирішення ситуації на кордоні
Нагадаємо
12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.
Через блокування пункту пропуску "Ягодин" на польсько-українському кордоні польськими перевізниками, кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі. За ніч митний пост "Ягодин" оформив лише 8 ваговозів.