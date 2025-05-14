Економіка росії в гіршому стані, ніж звітує москва - Reuters
Київ • УНН
Економіка росії лише зовні стійка через війну та санкції Заходу. Залежність від непрозорого фінансування робить її нежиттєздатною в довгостроковій перспективі.
Російська економіка перебуває у все більш нестабільному стані внаслідок переходу до режиму війни та санкці] Заходу через вторгнення vоскви в Україну. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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У доповіді, підготовленій для переговорів міністрів фінансів Європейського Союзу, зазначається, що, незважаючи на відносну стабільність, російська економіка лише зовні є стійкою, а основні дисбаланси та структурні недоліки зростають.
Фіскальні стимули військової економіки утримували економіку (росії - ред.) на плаву в короткостроковій перспективі, але залежність від непрозорого фінансування, спотвореного розподілу ресурсів і скорочення фіскальних буферів робить її нежиттєздатною в довгостроковій перспективі. Всупереч наративам кремля, час не на боці росії
Видання зазначає, що ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони були націлені на основні джерела доходів москви – експорт нафти, газу та вугілля.
Нагадаємо
За інформацією Bloomberg, європейські лідери готові дочекатися ймовірної зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути США до оголошення нових санкцій проти москви.
Зеленський очікує на сильний пакет санкцій від США та ЄС, якщо путін відмовиться їхати до Туреччини13.05.25, 17:29 • 53211 переглядiв