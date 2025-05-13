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Європа не тиснутиме на США щодо санкцій проти рф до можливих переговорів у Стамбулі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Європейські лідери готові дочекатися ймовірної зустрічі Зеленського та путіна в Туреччині, перш ніж закликати США до нових санкцій проти москви. США готові дати шанс переговорам.

Європа не тиснутиме на США щодо санкцій проти рф до можливих переговорів у Стамбулі - Bloomberg

Європейські лідери готові дочекатися ймовірної ​​зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути США до оголошення нових санкцій проти москви. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на "джерела, знайомі з цим питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після розмов між офіційними особами США та Європи в понеділок стало зрозуміло, що американська сторона хоче дати можливість проведенню переговорів між рф та Україною в четвер, перш ніж посилити тиск на путіна.

Якщо путін відмовиться від зустрічі з Зеленським або росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню в четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу ввести санкції проти москви

- йдеться у статті.

Видання також вказує, що американська сторона наразі не дала чіткої відповіді, чи готова вона, як і раніше, запроваджувати нові санкції проти росії, якщо удари по Україні триватимуть цього тижня.

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Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Пізніше путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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