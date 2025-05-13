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Европа не будет давить на США по поводу санкций против России до возможных переговоров в Стамбуле - Bloomberg

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Европейские лидеры готовы дождаться вероятной встречи Зеленского и Путина в Турции, прежде чем призывать США к новым санкциям против москвы. США готовы дать шанс переговорам.

Европа не будет давить на США по поводу санкций против России до возможных переговоров в Стамбуле - Bloomberg

Европейские лидеры готовы дождаться вероятной встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем подтолкнуть США к объявлению новых санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на "источники, знакомые с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после разговоров между официальными лицами США и Европы в понедельник стало ясно, что американская сторона хочет дать возможность проведению переговоров между рф и Украиной в четверг, прежде чем усилить давление на путина.

Если путин откажется от встречи с Зеленским или россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против москвы

- говорится в статье.

Издание также указывает, что американская сторона пока не дала четкого ответа, готова ли она по-прежнему вводить новые санкции против россии, если удары по Украине будут продолжаться на этой неделе.

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Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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