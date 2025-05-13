Европа не будет давить на США по поводу санкций против России до возможных переговоров в Стамбуле - Bloomberg
Киев • УНН
Европейские лидеры готовы дождаться вероятной встречи Зеленского и Путина в Турции, прежде чем призывать США к новым санкциям против москвы. США готовы дать шанс переговорам.
Европейские лидеры готовы дождаться вероятной встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем подтолкнуть США к объявлению новых санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на "источники, знакомые с этим вопросом", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что после разговоров между официальными лицами США и Европы в понедельник стало ясно, что американская сторона хочет дать возможность проведению переговоров между рф и Украиной в четверг, прежде чем усилить давление на путина.
Если путин откажется от встречи с Зеленским или россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против москвы
Издание также указывает, что американская сторона пока не дала четкого ответа, готова ли она по-прежнему вводить новые санкции против россии, если удары по Украине будут продолжаться на этой неделе.
ЕС готовит "мощные и масштабные" санкции против рф в случае срыва переговоров по прекращению огня - глава МИД Франции12.05.25, 22:59 • 2626 просмотров
Напомним
Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.
Позже путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.
Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер13.05.25, 00:58 • 1498 просмотров