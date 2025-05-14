Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

Российская экономика находится во все более нестабильном состоянии вследствие перехода к режиму войны и санкций] Запада из-за вторжения vосквы в Украину. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института переходной экономики (SITE), сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В докладе, подготовленном для переговоров министров финансов Европейского Союза, отмечается, что, несмотря на относительную стабильность, российская экономика лишь внешне устойчива, а основные дисбалансы и структурные недостатки растут.

Фискальные стимулы военной экономики удерживали экономику (россии - ред.) на плаву в краткосрочной перспективе, но зависимость от непрозрачного финансирования, искаженного распределения ресурсов и сокращения фискальных буферов делает ее нежизнеспособной в долгосрочной перспективе. Вопреки нарративам кремля, время не на стороне россии - говорится в докладе.

Издание отмечает, что ЕС ввел 16 пакетов санкций против россии с начала полномасштабного вторжения в Украину. Они были нацелены на основные источники доходов москвы – экспорт нефти, газа и угля.

Напомним

По информации Bloomberg, европейские лидеры готовы дождаться вероятной встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем подтолкнуть США к объявлению новых санкций против москвы.

Зеленский ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию