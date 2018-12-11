ЕС сегодня предоставляет Украине 500 млн евро - еврокомиссар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Европейський Союз сегодня предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис в Twitter, передает УНН.
"Сегодня ЕС предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. ЕС продолжает быть активно вовлеченным в отношении Украины и поддерживает ее народ", - сообщил он.
Напомним, 30 ноября Европейский Союз одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро.
Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine . The EU continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 11 декабря 2018 г.