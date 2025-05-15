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Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Актер Шон Пенн заявил, что эпоха кинозвезд завершилась на Дженнифер Лоуренс. Также он высоко оценил мастерство Тома Круза, который до сих пор держит планку.

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн поделился откровенными мыслями о современном облике Голливуда. Он отметил, что новые кинозвезды уже не рождаются и назвал Дженнифер Лоуренс последней из них. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В "Подкасте Луи Теру" Пенн признался, что выступления некоторых молодых актеров настолько поражают его, что он начинает сомневаться в собственной профессии.

Я смотрю некоторые их работы и думаю, что мне следует стать бухгалтером - настолько они хороши 

- объяснил он.

Когда ведущий Луи Теру предположил, что речь идет, возможно, о Тимоти Шаламе, Пенн ответил, что еще не видел новой ленты "Полный неизвестный", в которой Шаламе сыграл Боба Дилана. Шонн добавил, что в целом еще не видел фильмов этого актера. Но Пенн явно смотрел фильмы с Дженнифер Лоуренс, потому что назвал ее "вероятно, последней кинозвездой".

Я думаю, что эпоха создания кинозвезд завершилась где-то на Дженнифер Лоуренс или чуть позже. Она, пожалуй, последняя кинозвезда 

- заявил Пенн.

Среди тех, кто, по его мнению, до сих пор держит планку - Том Круз. Пенн высоко оценил мастерство и преданность актера, который вскоре снова появится на экранах в ленте "Миссия невыполнима: Окончательная расплата".

Некоторые фильмы зрители ценят больше, чем другие… Но он — очень хороший актер, который также является невероятно выдающимся мастером. Такие фильмы не снимаются на таком уровне без кого-то необычайного. Он — общее звено многих из них. Это не случайно. Он сам выполняет свои трюки. Возможно, он лучший каскадер в мире кино. Самый опытный парень 

- сказал Пенн о Крузе.

Добавим

Интересно, что и Лоуренс, и Круз посетят Каннский кинофестиваль этого года. Круз будет представлять очередной сиквел "Миссии", который рекламируется как его прощальное воплощение роли Итана Ханта. А Лоуренс появится в психологической драме режиссера Линн Рэмзи "Умри, любимая" вместе с Робертом Паттинсоном.

Алена Уткина

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