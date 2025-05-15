Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн поделился откровенными мыслями о современном облике Голливуда. Он отметил, что новые кинозвезды уже не рождаются и назвал Дженнифер Лоуренс последней из них. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В "Подкасте Луи Теру" Пенн признался, что выступления некоторых молодых актеров настолько поражают его, что он начинает сомневаться в собственной профессии.

Я смотрю некоторые их работы и думаю, что мне следует стать бухгалтером - настолько они хороши - объяснил он.

Когда ведущий Луи Теру предположил, что речь идет, возможно, о Тимоти Шаламе, Пенн ответил, что еще не видел новой ленты "Полный неизвестный", в которой Шаламе сыграл Боба Дилана. Шонн добавил, что в целом еще не видел фильмов этого актера. Но Пенн явно смотрел фильмы с Дженнифер Лоуренс, потому что назвал ее "вероятно, последней кинозвездой".

Я думаю, что эпоха создания кинозвезд завершилась где-то на Дженнифер Лоуренс или чуть позже. Она, пожалуй, последняя кинозвезда - заявил Пенн.

Среди тех, кто, по его мнению, до сих пор держит планку - Том Круз. Пенн высоко оценил мастерство и преданность актера, который вскоре снова появится на экранах в ленте "Миссия невыполнима: Окончательная расплата".

Некоторые фильмы зрители ценят больше, чем другие… Но он — очень хороший актер, который также является невероятно выдающимся мастером. Такие фильмы не снимаются на таком уровне без кого-то необычайного. Он — общее звено многих из них. Это не случайно. Он сам выполняет свои трюки. Возможно, он лучший каскадер в мире кино. Самый опытный парень - сказал Пенн о Крузе.

Добавим

Интересно, что и Лоуренс, и Круз посетят Каннский кинофестиваль этого года. Круз будет представлять очередной сиквел "Миссии", который рекламируется как его прощальное воплощение роли Итана Ханта. А Лоуренс появится в психологической драме режиссера Линн Рэмзи "Умри, любимая" вместе с Робертом Паттинсоном.