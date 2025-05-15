Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

Американський актор та кінорежисер Шон Пенн поділився відвертими думками про сучасне обличчя Голлівуду. Він зазначив, що нові кінозірки вже не народжуються і назвав Дженніфер Лоуренс останньою з них. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

У "Подкасті Луї Теру" Пенн зізнався, що виступи деяких молодих акторів настільки вражають його, що він починає сумніватися у власній професії.

Коли ведучий Луї Теру припустив, що йдеться, можливо, про Тімоті Шаламе, Пенн відповів, що ще не бачив нової стрічки "Повний невідомий", у якій Шаламе зіграв Боба Ділана. Шонн додав, що в цілому ще не бачив фільмів цього актора. Але Пенн явно дивився фільми з Дженніфер Лоуренс, тому що назвав її "ймовірно, останньою кінозіркою".

Я думаю, що епоха створення кінозірок завершилася десь на Дженніфер Лоуренс або трохи пізніше. Вона, мабуть, остання кінозірка

Серед тих, хто, на його думку, досі тримає планку - Том Круз. Пенн високо оцінив майстерність і відданість актора, який невдовзі знову з’явиться на екранах у стрічці "Місія нездійсненна: Остаточна розплата".

Деякі фільми глядачі цінують більше, ніж інші… Але він — дуже хороший актор, який також є неймовірно видатним майстром. Такі фільми не знімаються на такому рівні без когось надзвичайного. Він — спільна ланка багатьох із них. Це не випадково. Він сам виконує свої трюки. Можливо, він найкращий каскадер у світі кіно. Найдосвідченіший хлопець