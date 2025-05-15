Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"
Київ • УНН
Актор Шон Пенн заявив, що епоха кінозірок завершилася на Дженніфер Лоуренс. Також він високо оцінив майстерність Тома Круза, який досі тримає планку.
Американський актор та кінорежисер Шон Пенн поділився відвертими думками про сучасне обличчя Голлівуду. Він зазначив, що нові кінозірки вже не народжуються і назвав Дженніфер Лоуренс останньою з них. Про це пише УНН із посиланням на Variety.
Деталі
У "Подкасті Луї Теру" Пенн зізнався, що виступи деяких молодих акторів настільки вражають його, що він починає сумніватися у власній професії.
Я дивлюся деякі їхні роботи й думаю, що мені слід стати бухгалтером - настільки вони хороші
Коли ведучий Луї Теру припустив, що йдеться, можливо, про Тімоті Шаламе, Пенн відповів, що ще не бачив нової стрічки "Повний невідомий", у якій Шаламе зіграв Боба Ділана. Шонн додав, що в цілому ще не бачив фільмів цього актора. Але Пенн явно дивився фільми з Дженніфер Лоуренс, тому що назвав її "ймовірно, останньою кінозіркою".
Я думаю, що епоха створення кінозірок завершилася десь на Дженніфер Лоуренс або трохи пізніше. Вона, мабуть, остання кінозірка
Серед тих, хто, на його думку, досі тримає планку - Том Круз. Пенн високо оцінив майстерність і відданість актора, який невдовзі знову з’явиться на екранах у стрічці "Місія нездійсненна: Остаточна розплата".
Деякі фільми глядачі цінують більше, ніж інші… Але він — дуже хороший актор, який також є неймовірно видатним майстром. Такі фільми не знімаються на такому рівні без когось надзвичайного. Він — спільна ланка багатьох із них. Це не випадково. Він сам виконує свої трюки. Можливо, він найкращий каскадер у світі кіно. Найдосвідченіший хлопець
Додамо
Цікаво, що і Лоуренс, і Круз відвідають цьогорічний Каннський кінофестиваль. Круз презентуватиме черговий сиквел "Місії", який рекламовано як його прощальне втілення ролі Ітана Ханта. А Лоуренс з’явиться в психологічній драмі режисерки Лінн Ремзі "Помри, кохане" разом із Робертом Паттінсоном.