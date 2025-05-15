Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение
Киев • УНН
Джастин Бибер оказался на грани банкротства в 2022 году. Ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, несмотря на советы менеджера подождать.
Хотя Джастин Бибер заработал от полумиллиарда до миллиарда долларов как одна из самых известных поп-звезд планеты, в определенный момент его финансовое положение стало критическим. Ситуация дошла до того, что в конце 2022 года ему пришлось продать права на свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.
Детали
В новом документальном фильме "TMZ Investigates: What Really Happened to Justin Bieber", который вышел на Hulu, значительная часть уделена именно финансовым трудностям певца.
По словам людей из его окружения, в 2022 году Джастин находился буквально на грани банкротства. Несмотря на советы своего менеджера Скутера Брауна подождать до января 2023 года, чтобы получить налоговые льготы, в декабре певец настоял на продаже музыкального каталога - настолько отчаянным было его состояние, отмечает издание.
Продажа музыкальных каталогов - не редкость среди артистов, однако Джастин стал самым молодым исполнителем, который пошел на такой шаг. И, как сообщают источники, он сделал это не из финансовой выгоды, а из-за ощущения безысходности.
Документальный фильм также раскрывает другие сложные аспекты жизни певца - его психологическое состояние, отношения в браке, финансовые вызовы, участие в религиозной общине и карьерные повороты.
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