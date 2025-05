Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

Хотя Джастин Бибер заработал от полумиллиарда до миллиарда долларов как одна из самых известных поп-звезд планеты, в определенный момент его финансовое положение стало критическим. Ситуация дошла до того, что в конце 2022 года ему пришлось продать права на свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

В новом документальном фильме "TMZ Investigates: What Really Happened to Justin Bieber", который вышел на Hulu, значительная часть уделена именно финансовым трудностям певца.

По словам людей из его окружения, в 2022 году Джастин находился буквально на грани банкротства. Несмотря на советы своего менеджера Скутера Брауна подождать до января 2023 года, чтобы получить налоговые льготы, в декабре певец настоял на продаже музыкального каталога - настолько отчаянным было его состояние, отмечает издание.

Продажа музыкальных каталогов - не редкость среди артистов, однако Джастин стал самым молодым исполнителем, который пошел на такой шаг. И, как сообщают источники, он сделал это не из финансовой выгоды, а из-за ощущения безысходности.

Документальный фильм также раскрывает другие сложные аспекты жизни певца - его психологическое состояние, отношения в браке, финансовые вызовы, участие в религиозной общине и карьерные повороты.

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес