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Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Хейли Бибер посетила мероприятие в Нью-Йорке после обвинений в копировании Селены Гомес. Модель выбрала атласное платье цвета Tiffany Blue, которое дополнила аксессуарами.

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

30 апреля Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке без сопровождения мужа Джастина Бибера. Она привлекла внимание эффектным образом, облачившись в голубое атласное платье, однако имела грустное выражение лица.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

28-летняя модель выбрала облегающее атласное платье цвета Tiffany Blue, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. К нему она добавила прозрачные мюли на низком каблуке и мягкий бежевый клатч.

Образ дополнили стильные солнцезащитные очки и чехол для телефона в тон платья из линейки ее бренда Rhode. Хейли направлялась на ужин на Юнион-сквер в сопровождении друга, а впоследствии к ней присоединилась подруга Кендалл Дженнер.

Кендалл выбрала для выхода кожаную куртку, белые атласные брюки и черную мини-сумку, остановившись на естественном макияже и аккуратно уложив волосы. Первое появление после скандала Это появление Хейли стало одним из первых после волны критики, охватившей их в сети. Хейли Бибер, принимая награду на церемонии Daily Front Row Awards, сказала:

Когда я начинала Rhode, я не хотела создавать бренд ради самого бренда. Я действительно хотела создать целый мир

Пользователи TikTok обвинили ее в "копировании" речи Селены Гомес, произнесенной еще в 2021 году. Тогда Гомес сказала:

Я не хотела запускать линию косметики просто для того, чтобы иметь бренд. Я стремилась показать красоту изнутри

Одни называли Хейли "жуткой преследовательницей", другие предполагали, что сходство текста - результат работы PR-команд и клише в косметической индустрии.

Недавно Хейли получила почетное звание "Новатора года в индустрии красоты", но и это событие не обошлось без критики из-за сходства с выступлением Селены.

До этого волна обсуждений возникла после их с Джастином визита в Диснейленд, который поклонники сравнили с аналогичным свиданием Селены Гомес и Бенни Бланко. Несмотря ни на что, Хейли сохраняла уверенность и появилась на мероприятии, излучая уверенность. В тот же день она опубликовала серию сексуальных фотографий в Instagram. 

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху21.04.25, 16:36 • 45135 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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