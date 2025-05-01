Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес
Київ • УНН
Гейлі Бібер відвідала захід у Нью-Йорку після звинувачень у копіюванні Селени Гомес. Модель обрала атласну сукню кольору Tiffany Blue, яку доповнила аксесуарами.
30 квітня Гейлі Бібер з’явилася на світському заході в Нью-Йорку без супроводу чоловіка Джастіна Бібера. Вона привернула увагу ефектним образом, вбравшись у блакитну атласну сукню, проте мала сумний вираз обличчя.
Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.
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28-річна модель обрала обтислу атласну сукню кольору Tiffany Blue, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру. До неї вона додала прозорі мюлі на низьких підборах та м’який бежевий клатч.
Образ доповнили стильні сонцезахисні окуляри та чохол для телефону у тон сукні з лінійки її бренду Rhode. Гейлі прямувала на вечерю на Юніон-сквер у супроводі друга, а згодом до неї приєдналася подруга Кендалл Дженнер.
Кендалл обрала для виходу шкіряну куртку, білі атласні штани та чорну мінісумку, зупинившись на природному макіяжі й акуратно уклавши волосся. Перша поява після скандалу Ця поява Гейлі стала однією з перших після хвилі критики, яка охопила їх у мережі. Гейлі Бібер, приймаючи нагороду на церемонії Daily Front Row Awards, сказала:
Коли я починала Rhode, я не хотіла створювати бренд заради самого бренду. Я справді хотіла створити цілий світ
Користувачі TikTok звинуватили її в "копіюванні" промови Селени Гомес, проголошеної ще у 2021 році. Тоді Гомес сказала:
Я не хотіла запускати лінію косметики просто для того, щоб мати бренд. Я прагнула показати красу зсередини
Одні називали Гейлі "моторошною переслідувачкою", інші припускали, що схожість тексту - результат роботи PR-команд і кліше у косметичній індустрії.
Нещодавно Гейлі отримала почесне звання "Новаторки року в індустрії краси", але й ця подія не обійшлася без критики через подібність до виступу Селени.
До цього хвиля обговорень виникла після їхнього з Джастіном візиту в Діснейленд, який шанувальники порівняли з аналогічним побаченням Селени Гомес та Бенні Бланко. Попри все, Гейлі зберігала впевненість і зявилась на заході, випромінюючи впевненість. У той же день вона опублікувала серію сексуальних фотографій в Instagram.
Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень21.04.25, 16:36 • 45135 переглядiв