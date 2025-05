Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

Хоча Джастін Бібер заробив від пів мільярда до мільярда доларів як одна з найвідоміших поп-зірок планети, у певний момент його фінансове становище стало критичним. Ситуація дійшла до того, що наприкінці 2022 року йому довелося продати права на свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

У новому документальному фільмі "TMZ Investigates: What Really Happened to Justin Bieber", який вийшов на Hulu, значна частина приділена саме фінансовим труднощам співака.

За словами людей із його оточення, у 2022 році Джастін перебував буквально на межі банкрутства. Попри поради свого менеджера Скутера Брауна зачекати до січня 2023 року, щоб отримати податкові пільги, у грудні співак наполіг на продажі музичного каталогу - настільки відчайдушним був його стан, зазначає видання.

Продаж музичних каталогів - не рідкість серед артистів, однак Джастін став наймолодшим виконавцем, який пішов на такий крок. І, як повідомляють джерела, він зробив це не з фінансової вигоди, а через відчуття безвиході.

Документальний фільм також розкриває інші складні аспекти життя співака - його психологічний стан, стосунки в шлюбі, фінансові виклики, участь у релігійній громаді та кар’єрні повороти.

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес