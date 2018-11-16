Порошенко дав "добро" на отримання 1 млрд євро кредиту від ЄС

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

У прес-службі відзначили, що Президент України Петро Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної Угоди між Україною як Позичальником, Національним банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро)”, що був схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2018 року.

Ці угоди були підписані 14 вересня 2018 року у Києві у розвиток домовленостей Глави держави з лідерами інституцій Євросоюзу за результатами Саміту “Східне партнерство” 23 листопада 2017 року у Брюсселі та Двадцятого Саміту Україна-ЄС 9 липня 2018 року у Києві.

Реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету.

Передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 500 млн євро кожен є виконання низки узгоджених сторонами заходів щодо реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту.

Раніше угоду з ЄС про отримання кредиту у мільярд євро схвалила Верховна Рада.

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