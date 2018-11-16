Порошенко дал "добро" на получение 1 млрд евро кредита от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В пресс-службе отметили, что Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного Соглашения между Украиной как Заемщиком, Национальным банком Украины как Финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро)", который был одобрен Верховной Радой Украины 8 ноября 2018 года.
Эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 года в Киеве в развитие договоренностей Главы государства с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита "Восточное партнерство" 23 ноября 2017 в Брюсселе и двадцать саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 в Киеве.
Реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.
Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.
Ранее соглашение с ЕС о получении кредита в миллиард евро одобрила Верховная Рада.