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Рада схвалила угоду з ЄС про отримання кредиту у мільярд євро

Рада схвалила угоду з ЄС про отримання кредиту у мільярд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила в цілому закон 0203 про ратифікацію угоди щодо отримання Україною кредиту від Європейського Союзу у сумі до одного мільярда євро, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 242 народних депутати України.

Рада схвалила Закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором.

Як зазначається у пояснювальній записці, набрання чинності міжнародними договорами України дозволить на умовах строковості та платності залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету.

В.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова додала, що ці гроші будуть отримані двома траншами.

“Розмір загальної кредитної угоди — 1 млрд євро, він буде наданий нам двома траншами...”, — повідомила вона та додала, що відсоткова ставка за цим кредитом поки невідома.

При цьому, за прогнозами Міністерства фінансів України ставка запозичення не перевищуватиме 2% річних. Також Україною мають бути профінансовані операційні витрати на надання кредитних ресурсів Європейською Комісією.

Нагадаємо, у вересні Україна і ЄС підписали угоду про надання фінансової допомоги Україні на 1 млрд євро.

Згодом у Мінфіні заявили, що Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму — навесні 2019 року.

При цьому рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що Україна найімовірніше отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України. А перший транш за угодою Stand-By з МВФ Україна може отримати до кінця року, залежно від термінів схвалення Бюджету 2019 року.

Як повідомляв УНН, 8 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги Євросоюзу “за лічені тижні”. За його словами, Україні буде надано допомогу у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Раніше П.Порошенко заявляв, що Україна “могла б обійтися без кредитів МВФ”.

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