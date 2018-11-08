Рада схвалила угоду з ЄС про отримання кредиту у мільярд євро

Відповідне рішення підтримали 242 народних депутати України.

Рада схвалила Закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором.

Як зазначається у пояснювальній записці, набрання чинності міжнародними договорами України дозволить на умовах строковості та платності залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету.

В.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова додала, що ці гроші будуть отримані двома траншами.

“Розмір загальної кредитної угоди — 1 млрд євро, він буде наданий нам двома траншами...”, — повідомила вона та додала, що відсоткова ставка за цим кредитом поки невідома.

При цьому, за прогнозами Міністерства фінансів України ставка запозичення не перевищуватиме 2% річних. Також Україною мають бути профінансовані операційні витрати на надання кредитних ресурсів Європейською Комісією.

Нагадаємо, у вересні Україна і ЄС підписали угоду про надання фінансової допомоги Україні на 1 млрд євро.

Згодом у Мінфіні заявили, що Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму — навесні 2019 року.

При цьому рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що Україна найімовірніше отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України. А перший транш за угодою Stand-By з МВФ Україна може отримати до кінця року, залежно від термінів схвалення Бюджету 2019 року.

Як повідомляв УНН, 8 листопада Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги Євросоюзу “за лічені тижні”. За його словами, Україні буде надано допомогу у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Раніше П.Порошенко заявляв, що Україна “могла б обійтися без кредитів МВФ”.