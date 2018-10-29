Fitch спрогнозувало, коли Україна отримає транші від МВФ і ЄС

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Україна швидше за все отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України. А перший транш за угодою Stand-By з МВФ Україна може отримати до кінця року. Такий прогноз дало міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, передає УНН.