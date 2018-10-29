Fitch спрогнозувало, коли Україна отримає транші від МВФ і ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Україна швидше за все отримає перший транш у 500 млн євро від Євросоюзу і гарантії Світового банку на 650 млн дол. після того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення щодо України. А перший транш за угодою Stand-By з МВФ Україна може отримати до кінця року. Такий прогноз дало міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, передає УНН.
В агентстві відзначили, що Україна випустила єврооблігації на суму 2 мільярди доларів невдовзі після оголошення про угоду з МВФ, що сталося 19 жовтня.
"ЄС, швидше за все, розпочне виплату першого траншу (500 мільйонів євро) за програмою макрофінансової допомоги обсягом 1 мільярд євро, а Світовий банк надасть гарантію, еквівалентну 650 мільйонів доларів США, після схвалення Радою директорів МВФ. Україна може отримати перший транш за угодою Stand-By до кінця року (залежно від термінів схвалення Бюджету 2019 року), який буде спрямований на підтримку платіжного балансу", - зазначили в агентстві.
19 жовтня МВФ оголосив, що досяг угоди з українським урядом щодо нової програми на 3,9 млрд доларів США.
Нагадаємо, Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валютах на рівні "B-" із стабільним прогнозом.
Також нагадаємо, агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом.