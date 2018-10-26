Мінфін підтвердив залучення 2 млрд доларів від розміщення єврооблігацій

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна розмістила два нових випуски єврооблігацій на суму 750 млн дол. та на 1,25 млрд дол. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів України, передає УНН.

“Україна оголосила про прайсинг двох нових випусків єврооблігацій: на суму 750 000 000 доларів США з кінцевим строком погашення 1 лютого 2024 року та на 1 250 000 000 доларів США зі строком погашення 1 листопада 2028 року”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на 5-річні облігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 8,994% річних, на 10-річні — 9,750%.

“Очікується, що новому випуску буде присвоєний рейтинг не нижче B-рейтинговим агентством Standard&Poor’s та B-рейтинговим агентством Fitch”, — уточнили у Мінфіні.

У відомстві також зауважили, що у процесі збору заявок на придбання цінних паперів близько 390 інвесторів висловили зацікавленість у придбанні нових українських цінних паперів на суму 4,9 млрд дол. США.

Крім того, додали у відомстві, розрахунки за новим випуском мають відбутися 1 листопада 2018 року.

BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та J.P. Morgan виступили організаторами транзакції.

«Ми вдячні іноземним партнерам, які сьогодні, незважаючи на складну ситуацію на міжнародних ринках капіталу, в черговий раз продемонстрували свою віру в Україну і підтримку тих реформ, які здійснюють уряд, Президент та Верховна Рада. Ми впевнені, що після прийняття реалістичного бюджету на 2019 рік та старту нової програми з МВФ Україна матиме сильні позиції, які дозволять нам вчасно виконувати всі зобов’язання перед інвесторами і кредиторами», - прокоментувала в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова.

Як повідомляв УНН, 23-24 жовтня Україна провела зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні, щоб обговорити розміщення єврооблігацій.

19 жовтня МВФ оголосив, що досяг угоди з українським урядом щодо нової програми на 3,9 млрд доларів США.

Раніше УНН повідомили у Мінфіні, що після отримання позитивного сигналу МВФ про надання наступного траншу, Міністерство фінансів планує вийти на ринки зовнішніх запозичень з урахуванням ринкової кон'юнктури в обсягах, визначених держбюджетом на 2018 рік. Раніше називалася цифра запозичень у 2 млрд дол.

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