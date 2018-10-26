Минфин подтвердил привлечение 2 млрд долларов от размещения еврооблигаций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украина разместила два новых выпуска еврооблигаций на сумму 750 млн долл. и на 1,25 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Украины, передает УНН.
“Украина объявила о прайсинге двух новых выпусков еврооблигаций: на сумму 750 000 000 долларов США с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года и на 1 250 000 000 долларов США со сроком погашения 1 ноября 2028 года”, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, на 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, на 10-летние — 9,750%.
“Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B-рейтинговым агентством Standard&Poor’s и B-рейтинговым агентством Fitch”, — уточнили в Минфине.
В ведомстве также отметили, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских ценных бумаг на сумму 4,9 млрд долл. США.
Кроме того, добавили в ведомстве, расчеты по новым выпускам должны состояться 1 ноября 2018 года.
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и JP Morgan выступили организаторами транзакции.
“Мы благодарны иностранным партнерам, которые сегодня, несмотря на сложную ситуацию на международных рынках капитала, в очередной раз продемонстрировали свою веру в Украину и поддержку тех реформ, которые осуществляют правительство, Президент и Верховная Рада. Мы уверены, что после принятия реалистичного бюджета на 2019 и старта новой программы с МВФ Украина получит сильные позиции, которые позволят нам своевременно выполнять все обязательства перед инвесторами и кредиторами”, — прокомментировала и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.
Как сообщал УНН, 23-24 октября Украина провела встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, чтобы обсудить размещения еврооблигаций.
19 октября МВФ объявил, что достиг соглашения с украинским правительством относительно новой программы на 3,9 млрд долларов США.
Ранее УНН сообщили в Минфине, что после получения положительного сигнала МВФ о предоставлении следующего транша, Министерство финансов планирует выйти на рынки внешних заимствований с учетом рыночной конъюнктуры в объемах, определенных госбюджетом на 2018 год. Ранее называлась цифра заимствований в 2 млрд долл.