Rothschild допоможе Україні в операції з новими євробондами

"Міністерство фінансів України залучило BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs та Citi для організації ряду зустрічей з інвесторами, що інвестують в цінні папери з фіксованою дохідністю. Фінансовим радником Міністерства фінансів України виступає Rothschild", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні 23 та 24 жовтня, Нью-Йорку – 23 жовтня та Бостоні – 24 жовтня.

"З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих в доларах США", - додали у Мінфіні.

Тим часом в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила у Facebook, що "невелика Team Ukraine у складі Мінфін-МЕРТ-НБУ розділилась у Лондоні, і Team A в меншому складі вилітає до Нью-Йорка. Попереду переліт і декілька дуже напружених робочих днів".

З її слів, у Лондоні працюватиме команда на чолі з урядовим уповноваженим з питань управління держборгом Юрієм Бутсою, який працює над питаннями комерційних зовнішніх запозичень зокрема.

Раніше УНН повідомили у Мінфіні, що після отримання позитивного сигналу МВФ щодо надання наступного траншу, Міністерство фінансів планує вийти на ринки зовнішніх запозичень з урахування ринкової кон’юнктури в обсягах, визначених держбюджетом на 2018 рік. Раніше називалася цифра запозичень у майже 2 млрд дол.

При цьому, відсоткова ставка визначатиметься з урахуванням існуючої ринкової кон’юнктури та очікувань інвесторів. Умови розміщення та можливого правочину оприлюднять відповідно до вимог чинного законодавства.