Rothschild поможет Украине в операции по новым евробондам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и JP Morgan для организации ряда встреч с инвесторами в ценные бумаги с фиксированной доходностью, а финансовым советником в этом вопросе выступает Rothschild. После переговоров Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs и Citi для организации ряда встреч с инвесторами, инвестирующими в ценные бумаги с фиксированной доходностью. Финансовым советником Министерства финансов Украины выступает Rothschild", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне 23 и 24 октября, Нью-Йорке - 23 октября и Бостоне - 24 октября.
"С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа по Правилу 144А / Положению S, деноминированных в долларах США", - добавили в Минфине.
Между тем и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила в Facebook, что "небольшая Team Ukraine в составе Минфин-МЭРТ-НБУ разделилась в Лондоне, и Team A в меньшем составе вылетает в Нью-Йорк. Впереди перелет и несколько очень напряженных рабочих дней".
По ее словам, в Лондоне будет работать команда во главе с правительственным уполномоченным по вопросам управления госдолгом Юрием Бутсой, который работает над вопросами коммерческих внешних заимствований в частности.
Ранее УНН сообщили в Минфине, что после получения положительного сигнала МВФ о предоставлении следующего транша, Министерство финансов планирует выйти на рынки внешних заимствований с учетом рыночной конъюнктуры в размерах, определенных госбюджетом на 2018 год. Ранее называлась цифра заимствований в почти 2 млрд долл.
При этом, процентная ставка определяется с учетом существующей рыночной конъюнктуры и ожиданий инвесторов. Условия размещения и возможной сделки обнародуют в соответствии с требованиями действующего законодательства.