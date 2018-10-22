S&P підтвердило суверенні рейтинги України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі "стабільним" прогнозом, передає УНН з посиланням на дані агентства.
"Рейтинги України підтверджені на рівні "B-/B"; прогноз залишається "Стабільним", - йдеться у повідомленні S&P.
Нагадаємо, в минулому році S&P прогнозував, що курс гривні в 2017-2019 роках буде залишатися стабільним.
Як повідомляв УНН, в минулому році міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозувало зростання ВВП України в 2018 році на 3,5%.
У травні Fitch оновило кредитний рейтинг України.