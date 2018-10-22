S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44386 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113267 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121299 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160513 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150196 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139241 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129722 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176303 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118214 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141743 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

Киев  •  УНН

 • 8861 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со "стабильным" прогнозом, передает УНН со ссылкой на данные агентства.

"Рейтинги Украины подтверждены на уровне "B-/B"; прогноз остается "Стабильным", - говорится в сообщении S&P.

Напомним, в прошлом году S&P прогнозировал, что курс гривны в 2017-2019 годах будет оставаться стабильным.

Как сообщал УНН, в прошлом году международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало рост ВВП Украины в 2018 году на 3,5%.

В мае Fitch обновило кредитный рейтинг Украины.

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