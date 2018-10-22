S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

"Рейтинги Украины подтверждены на уровне "B-/B"; прогноз остается "Стабильным", - говорится в сообщении S&P.

Напомним, в прошлом году S&P прогнозировал, что курс гривны в 2017-2019 годах будет оставаться стабильным.

Как сообщал УНН, в прошлом году международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало рост ВВП Украины в 2018 году на 3,5%.

В мае Fitch обновило кредитный рейтинг Украины.